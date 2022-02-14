В Госдуме раскритиковали празднование Дня святого Валентина в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Празднование Дня святого Валентина в России необходимо исключить, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению парламентария, празднование необходимо запретить в школах и государственных учреждениях.

"Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни", – сказал Милонов.

Депутат подчеркнул, что День святого Валентина не обладает необходимым духовным и культурным контекстом.

Ранее в преддверии Дня святого Валентина специалисты "Авито Услуг" составили подборку оригинальных подарков для россиян на 14 февраля. В 2022 году многие влюбленные предпочитают перед праздником устраивать совместные фотосессии.