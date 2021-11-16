Милонов призвал не отправлять баклажаны в Telegram

Фото: фотослужба Госдумы РФ/Марат Абулхатин
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал появление анимации с сексуальным подтекстом в некоторых эмодзи Telegram, сообщает "Газета.ру".
Он призвал не отправлять баклажаны в Telegram. По его словам, "нормальный человек никогда эти вещи отправлять не будет".
"В чью защиту мы выступаем: в защиту людей или тех, кто отправляет, извините меня, говяные баклажаны? По-моему, мы за нормальных людей, а нормальные люди говяные баклажаны не отправляют", – отметил парламентарий.
Милонов также считает, что сексуализированная анимация эмодзи – не самое страшное, что могут найти дети в Telegram. По его мнению, гораздо опаснее для них телаграм-каналы, поскольку ими пользуются дети.
"Самое страшное – это телаграм-каналы, которые там бывают и которые мы еле успеваем закрывать, с детской порнографией и педофилами. Вот это действительно страшно", – заключил депутат.
Ранее Милонов поддержал идею запретить онлайн-кинотеатрам показывать сериалы и фильмы, где демонстрируют нетрадиционные сексуальные отношения, а также сексуальные отклонения.
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