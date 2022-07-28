Ученые вычислили самую безопасную высоту для ныряния

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые из Корнельского университета Нью-Йорка, вдохновившись олимпийскими спортсменами и скачущими по воде камнями, провели эксперимент, в ходе которого выяснили безопасную для ныряния в воду высоту. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Отмечается, что в рамках эксперимента биологи напечатали на 3D-принтере фигуры животных и людей в разных позах, а затем бросали их в воду. В итоге они пришли к выводу, что риск получить травму шеи и позвоночника растет, если нырять головой вперед с высоты более восьми метров.
Безопаснее нырять с вытянутыми вперед руками – тогда без последствий можно прыгнуть с высоты до 12 метров. А до 15 метров увеличивается безопасная высота при прыжках ногами вперед.
Тем не менее, по словам руководителя исследовательской группы Анупама Пандея, люди в отличие от некоторых животных не приспособлены к ударам о воду. Поэтому даже опытные дайверы стараются не прыгать с высоты больше 10 метров.
Ранее американские ученые выяснили, что занятия плаванием улучшают когнитивные способности мозга. Оказалось, что плавание подавляет воспалительные процессы в гиппокампе и останавливает гибель клеток. Также этот вид деятельности улучшает долговременную память и уменьшает когнитивные последствия старения.
"Московский спорт": сверхлюди
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