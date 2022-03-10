Ученые объяснили, почему сложно заниматься спортом после COVID-19

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Американские ученые выяснили, что у переболевших коронавирусом в два раза снижается возможность организма усваивать кислород, что объясняет непереносимость физических нагрузок. Об этом сообщает газета "Известия".

В исследовании приняли участие 10 пациентов, перенесших коронавирус и продолжающих ощущать бессилие. При этом с момента последнего теста на вирус прошло в среднем 11 месяцев. Участники прошли тест на сердечно-легочную нагрузку. Их результаты сравнили с показателями неболевших людей. Ученые выявили, что организм переболевших хуже забирает из крови кислород.

Также было выявлено, что у перенесших коронавирус людей развивается слишком интенсивное дыхание во время физических нагрузок, что не способствует повышению выносливости. Показатели расходования сердечной мышцы также продемонстрировали отклонение более чем в два раза.

В связи с этим тренеры стараются разработать специальные программы тренировок для переболевших коронавирусом. Руководитель групповых программ сети клубов "Планета Фитнес" Виталий Вознюк рекомендовал делать дыхательные практики и долгую разминку.

По словам специалиста, аэробную способность и сатурацию легких могут повысить бег, ходьба и занятия на велотренажере.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от COVID-19.

По его словам, это важно для создания иммунной прослойки. Врач отметил, что по рекомендациям Минздрава РФ повторную прививку нужно делать через шесть месяцев после вакцинации.

