Ученые объяснили, почему сложно заниматься спортом после COVID-19

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Американские ученые выяснили, что у переболевших коронавирусом в два раза снижается возможность организма усваивать кислород, что объясняет непереносимость физических нагрузок. Об этом сообщает газета "Известия".
В исследовании приняли участие 10 пациентов, перенесших коронавирус и продолжающих ощущать бессилие. При этом с момента последнего теста на вирус прошло в среднем 11 месяцев. Участники прошли тест на сердечно-легочную нагрузку. Их результаты сравнили с показателями неболевших людей. Ученые выявили, что организм переболевших хуже забирает из крови кислород.
Также было выявлено, что у перенесших коронавирус людей развивается слишком интенсивное дыхание во время физических нагрузок, что не способствует повышению выносливости. Показатели расходования сердечной мышцы также продемонстрировали отклонение более чем в два раза.
В связи с этим тренеры стараются разработать специальные программы тренировок для переболевших коронавирусом. Руководитель групповых программ сети клубов "Планета Фитнес" Виталий Вознюк рекомендовал делать дыхательные практики и долгую разминку.
По словам специалиста, аэробную способность и сатурацию легких могут повысить бег, ходьба и занятия на велотренажере.
Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от COVID-19.
По его словам, это важно для создания иммунной прослойки. Врач отметил, что по рекомендациям Минздрава РФ повторную прививку нужно делать через шесть месяцев после вакцинации.
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