Штамм коронавируса "Дельтакрон" выявили в Дании, Франции и Нидерландах – ВОЗ

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В нескольких европейских странах было зафиксировано появление "Дельтакрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марию Ван Керкхове.‎

По ее словам, "Дельтакрон" был выявлен во Франции, Нидерландах, Дании. При этом, представитель ВОЗ отметила, что уровень заражения пока остается низким.

Керкхове уточнила, что этот вид вируса возник при объединении подвидов штамма "Дельта" и "Омикрон".

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире далека от завершения. По его словам, вирус продолжает эволюционировать и остается опасен.

В свою очередь, врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от COVID-19. По его словам, это важно для создания иммунной прослойки. Врач отметил, что по рекомендациям Минздрава РФ повторную прививку нужно делать через шесть месяцев после вакцинации.