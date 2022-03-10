Штамм коронавируса "Дельтакрон" выявили в Дании, Франции и Нидерландах – ВОЗ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В нескольких европейских странах было зафиксировано появление "Дельтакрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на главу технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марию Ван Керкхове.
По ее словам, "Дельтакрон" был выявлен во Франции, Нидерландах, Дании. При этом, представитель ВОЗ отметила, что уровень заражения пока остается низким.
Керкхове уточнила, что этот вид вируса возник при объединении подвидов штамма "Дельта" и "Омикрон".
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире далека от завершения. По его словам, вирус продолжает эволюционировать и остается опасен.
В свою очередь, врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов напомнил о необходимости пройти ревакцинацию от COVID-19. По его словам, это важно для создания иммунной прослойки. Врач отметил, что по рекомендациям Минздрава РФ повторную прививку нужно делать через шесть месяцев после вакцинации.
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