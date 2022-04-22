Милонов предложил запретить продажу освященных куличей

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу уже освященных куличей. По его мнению, это подстегнет россиян ходить в церкви.

"Получается, что, покупая кулич, который как-то кто-то где-то промышленным способом освятил, ты приобретаешь пакет духовных услуг, необходимость посетить храм перед Пасхой перестает уже быть необходимостью", – цитирует парламентария РИА Новости.

В то же время Милонов счел оправданной продажу освященных атрибутов Пасхи в деревнях и других отдаленных районах, где затруднена возможность самостоятельно посетить храм. В крупных городах, где таких проблем нет, жители должны приобщаться к данному церковному обряду, выразил уверенность он.

Более 500 храмов и монастырей будут работать в Москве на Пасху. На ночное пасхальное богослужение ожидается порядка 250 тысяч прихожан. При этом во время служб будут соблюдаться все рекомендованные Роспотребнадзором ограничения.

Между тем благодатный огонь из Иерусалима раздадут 23 апреля в 15 храмах столицы. В их числе – храм Преображения Господня на Преображенской площади, Знаменский храм Патриаршего подворья храмов в Зарядье, храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе и другие.

