Эксперт рассказал, почему отит ныряльщика может быть смертельно опасен

Отит ныряльщика – заболевание, которое способно испортить любой пляжный отдых. Болезнь может возникнуть, даже если вы не ныряете и не увлекаетесь подводным плаванием. Рассказываем, почему она возникает, как ее избежать и можно ли спровоцировать, используя обычные наушники.

Болезнь ныряльщиков и меломанов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отит ныряльщика особенно часто проявляет себя, когда люди активно купаются. Вода попадает в слуховой проход и способствует воспалению наружного отдела уха. Вызывают заболевание бактерии либо грибки, рассказал Москве 24 лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Существует наследственная предрасположенность к такому состоянию. В норме человеческое ухо устроено так, что жидкость беспрепятственно вытекает из него наружу. Но есть люди, у которых слуховой проход сильно заужен, а его физиологический изгиб выражен больше нормы. В таком "лабиринте" жидкость легче застревает и воспалительные процессы происходят с большей вероятностью", – отметил врач.





Владимир Зайцев лор-врач высшей категории Высоки шансы, что отит ныряльщика проявится, если взрослый или ребенок будет вести себя в воде активно: заниматься дайвингом, прыгать в воду, играть в салки и тому подобное.

Но болезнь может развиться и после обычного, спокойного плавания, когда человек просто плывет, а вода равномерно, не резко поступает в слуховой проход.

Более того, причиной развития отита ныряльщика может стать длительное использование внутриканальных наушников. В зоне риска меломаны, которые большую часть дня проводят с "затычками".

Кожа слухового прохода в результате долгого контакта с материалом наушника не получает кислорода, плюс ухо потеет, появляется влажность. Через какое-то время все это может привести к контактному дерматиту или к отомикозу – отиту, вызванному грибками.

Без самодеятельности

При отите ныряльщика развивается сильный болевой синдром. Неприятные ощущения могут переходить в челюсть и область шеи, проявляться сильнее при жевании, надавливании на козелок (выступ у основания уха) и оттягивании ушной раковины. На коже уха может быть виден отек и покраснение.

"При первых же симптомах заболевания необходимо обратиться к лор-врачу. Заниматься самолечением при воспалениях ушей нельзя. Это может привести к потере слуха", – предупредил врач.





Владимир Зайцев лор-врач высшей категории В запущенных случаях инфекция из уха может легко добраться до головного мозга и спровоцировать воспалительный процесс в нем, а это очень опасно.

Отит ныряльщика лечится так же, как и наружный диффузный, только тяжелее. Дело в том, что заболевание может очень часто повторяться, просто выгоняя человека из воды. Можно пройти лечение и даже отказаться от купания, а болезнь снова "накроет" после обычного мытья в душе.

Водным берушам – да, фену – нет

Проблем при склонности к отиту ныряльщика можно избежать, если использовать гидроплаги. Это специальные силиконовые беруши, но не те, что вставляют люди на шумном производстве или при храпе родственников.





Владимир Зайцев лор-врач высшей категории Гидроплаги отливаются по форме слухового прохода, причем для каждого уха делают индивидуальный вкладыш. Потому как они должны плотно контактировать с ушным каналом, чтобы вода в него вообще не поступала.

Снизить риск воспаления ушей также поможет соблюдение некоторых правил. В первую очередь обращайте внимание на то, где вы купаетесь. Избегайте водоемов с загрязненной водой.

"Иногда уши после купания советуют сушить феном. Я бы не рекомендовал этого делать, так как поток горячего воздуха может пересушить барабанную перепонку, и она станет уязвимой перед инфекцией", – отметил врач.

Каждый раз после выхода из воды вытирайте уши внутри полотенцем. Никаких ватных палочек – они могут протолкнуть серу еще глубже, ближе к барабанной перепонке. В результате может образоваться пробка, которая в свою очередь тоже способна спровоцировать воспаление в ухе.