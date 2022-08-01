Эксперт спрогнозировал цены на продукты в России в ближайшие месяцы

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Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод в разговоре с "Радио 1" спрогнозировал цены на продуктовую корзину в ближайшие несколько месяцев.

"Я жду, что цены на плоды и овощи будут падать относительно уровня этого сезона. Но при этом с учетом инфляции это падение может не перекрыть рост, сравнимый с уровнем прошлого года. В целом в предстоящие несколько месяцев цены на продовольствие будут стабильными. Что касается мяса, то цены на него потихоньку растут. Таким образом, цены на всю продовольственную корзину будут, если не падать, то, во всяком случае, резко не расти", – поделился эксперт.

Холод уточнил, что благодаря переходу сезонной продукции в среднераннюю, базовую, а затем позднюю стоимость товаров падает. Цены на овощные культуры, по словам эксперта, скорее стабилизируются, чем вырастут в ближайшие месяцы.

Стоимость мяса, уточнил Холод, зависит напрямую от цен на корма для животных, которые состоят из зерновых культур. При хорошем урожае стоимость кормов для животных может стабилизироваться. Однако формирование цен на мясо зависит и от других факторов, в числе которых инфляция и прочие особенности, заявил эксперт.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова назвала продукты, которые подорожают к осени. По словам эксперта, цены на некоторые отечественные продукты вырастут из-за импортной составляющей – оборудования, упаковки, ингредиентов. Подорожать могут маргарин, сыр, колбаса, а также чай, кофе и фрукты.