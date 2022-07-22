Эксперт дал прогноз о подорожании курятины в России

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Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в разговоре с "Лентой.ру" рассказал, что подорожание куриного мяса сейчас маловероятно. Рост цен можно стабилизировать путем высоких темпов прироста отечественного производства, хороших прогнозов по урожаю ряда культур и сильного рубля.

"В текущих условиях давать какие-то конкретные прогнозы затруднительно ввиду того, что на динамику цен влияет слишком большое количество факторов", – прокомментировал Юшин.

По его словам, рост цен на куриное мясо отстает от продовольственной инфляции последние 8 лет. Поэтому, сообщил Юшин, подорожания мяса птицы может не случиться.

Кроме того, по словам эксперта, сохраняется рост темпов производства отечественной продукции. Еще двумя факторами для удержания цен Юшин назвал экспорт и хорошие прогнозы на урожай зерновых, масленичных и бобовых культур. Это также влияет на себестоимость товара.

"Экспорт мяса птицы в разные страны рос активно, общий прирост по сравнению с прошлым годом превысил 40 процентов. Если бы не было этого экспорта, то давление на рынке было бы еще большим, а цены – еще ниже", – прокомментировал Юшин.

Эксперт отметил, что сейчас на российском рынке нет сигналов, что куриное мясо пропадет из магазинов. Однако, если производителю не удастся решить проблемы с обеспечением предприятия технологичным оборудованием, поставкой запчастей для него и другими вопросами, цены на мясо птицы могут вырасти.

Юшин уточнил, что понижение цен на товары может привести к сокращению производств и стремительному подорожанию.

Ранее аналитики предупредили о возможном подорожании курятины в России. По данным экспертов, стоимость куриного мяса может увеличиться на 15%. Грядущее повышение цены связано с покрытием затрат при производстве, а также неполным замещением импортных инкубационных яиц. Однако с начала 2022 года курятина в России выросла в цене гораздо меньше, чем говядина или баранина, – почти на 1,84%.

