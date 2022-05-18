Психолог дала советы по преодолению страха темноты у детей

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Психолог Юлия Хадарцева рекомендовала при боязни темноты у детей не оставлять их одних в темной комнате, а также читать добрые сказки перед сном.

"С точки зрения психологии детства за боязнью темноты могут стоять эмоциональные потрясения и стрессы: ребенок сидел в темной комнате в качестве наказания или перенял страхи тревожных родителей, испытывавших те же переживания в своем детстве", – приводит ее слова News.ru.

Кроме того, следует следить за потребляемым контентом ребенка в интернете.

По словам психолога, каждый ребенок от 3 до 7 лет боится темноты, она развивается из-за того, что в темноте почти невозможно увидеть вещи и предметы, а человек заземляется с помощью них. Она добавила, что из-за того, что, не видя предметов, в пространстве не на что опереться, из-за чего усиливается страх перед неизвестностью.

Если страх темноты испытывает взрослый человек, эксперт рекомендует прогуляться перед сном, а также добавить в свою жизнь спорт.

При нахождении в темном помещении необходимо сфокусироваться на дыхании, почувствовать под ногами пол, а также осознать, что ничего плохого не произойдет.

Ранее перинатальный психолог Евгения Август опровергла мнение, что страшные игрушки Хагги Вагги опасны для детей. Она отметила, что и раньше выпускались различные игрушки-зомби.

Также эксперт напомнила, что раньше дети читали страшные сказки про великана, поедающего детей, и волка, у которого от падения в яму лопнуло брюхо, откуда выскочили козлята.

