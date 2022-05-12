Психолог объяснила важность отдельной комнаты для каждого ребенка

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Детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснила важность отдельной комнаты для каждого ребенка в семье. Об этом сообщает News.ru.



По ее словам, ребенку нужно место, где можно определять свои правила.

"Ребенок хочет навести красоту в своей комнате, украсить стены, повесить плакаты. В своей комнате он может это сделать, а в общей – нет. Нужно договариваться. Родители все равно ставят ограничения, но чем старше ребенок, тем меньше их становится", – пояснила Наумова.

Психолог подчеркнула, что детям нужно личное пространство, чтобы они учились отстаивать свои позиции и решения, но при этом уважали и ценили границы других людей.

Ранее психолог Екатерина Чапчикова рассказала, что родители, критикуя своих детей, сравнивая их с другими, способствуют развитию "синдрома самозванца". В этом случае ребенок перестает ценить победы, а неудачи кажутся катастрофическими. Зачастую из таких детей получаются взрослые люди, которые боятся устроиться на интересную им работу, так как считают себя недостойными ее.

