На "Яндекс Маркете" появились товары от "Декатлона"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На маркетплейсе "Яндекс Маркет" начали продавать спортивные товары французского бренда "Декатлон".

После заявления компании о прекращении деятельности в России торговая площадка приобрела у "Декатлона" запасы товаров. Теперь продажа спортивных товаров бренда осуществляется со склада "Яндекс Маркета".

Товары продаются без дополнительной наценки. Их ассортимент будет постепенно пополняться.

О решении "Декатлона" покинуть российский рынок стало известно 29 марта 2022 года. Бренд принадлежит холдинговой компании Mulliez, которая также владеет магазинами "Ашан" и "Леруа Мерлен".

До этого российский рынок покинула компания IKEA. Онлайн-распродажа, которая была проведена перед закрытием всех магазинов бренда, завершилась 15 августа. В связи с уходом IKEA уволила в России 10 тысяч сотрудников.

Накануне сообщалось, что поставки в Россию прекратил производитель алкогольных напитков Jägermeister. При этом цены на оставшиеся партии ликера повысили.

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