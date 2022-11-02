Производитель Jägermeister официально приостановил поставки в РФ

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Christophe Gateau

Немецкий производитель алкогольных напитков Jägermeister официально приостановил поставки в Россию, сообщает РИА Новости.

По словам омбудсмена в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Сергея Миронова, поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на оставшийся ликер.

Он также добавил, что дистрибьюторы ищут варианты поставок. По словам Миронова, способ поставок будет найден в скором времени.

Ранее сообщалось, что в России может снизиться ассортимент импортного алкоголя на 40–50%. В СМИ сообщили, что снижение ассортимента уже фиксировалось в летний период на 40–95% в годовом соотношении. Импорт алкоголя в указанный период сократился на 60–100%.

По данным АКОРТ, в России прекратились поставки игристых вин региона Шампань. Кроме того, ввоз виски сократился на 70%, французского коньяка и импортного пива – на 60%.

Отмечается, что по итогам первых шести месяцев с начала 2022 года импорт всех крепких напитков сократился почти на 35%. Часть поставок ограничена санкциями Запада против России, некоторые компании добровольно приостановили ввоз или покинули рынок.

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