МИД РФ ввел санкции в отношении ряда политиков, журналистов и экспертов Британии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия ввела санкции в отношении ряда местных политиков, ответственных за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, журналистов, уличенных во лжи и русофобии, а также экспертов Великобритании, освещающих в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события в России. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Усилия англичан по дискредитации и международной изоляции России, в том числе в контексте СВО, неизбежно получат решительный и жесткий отпор с нашей стороны", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Москва призывает Лондон отказаться от военной поддержки Украины, ведущей к жертвам среди мирного населения и лишь затягивающей "агонию" неонацистского режима в Киеве.

Ранее МИД России объявил военного атташе Великобритании в Москве Адриана Когхилла персоной нон грата. Такое решение было связано с высылкой из Британии российского военного атташе. Для того чтобы сообщить об этом решении, в МИД РФ был вызван представитель посольства Великобритании в Москве, которому выразили протест. В ведомстве уточнили, что расценивают данный шаг как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером.