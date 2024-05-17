Британия ввела санкции против двух российских компаний из-за сотрудничества с КНДР

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Великобритания ввела санкции против двух российских фирм "Восточная стивидорная компания" и "Топливно-бункерная компания" (ТБК) из-за якобы сотрудничества с КНДР, сообщается в перечне, размещенном на сайте Минфина государства.

Как говорится в ограничительном списке, компании якобы нарушали резолюции Совбеза ООН, которые ограничивали поставки товаров в республику. Также под санкции подпал директор ТБК Алексей Воротников.

Ранее аналогичное решение приняли в Минфине США. По версии Вашингтона, граждане РФ Рафаэль Газарян и Алексей Буднев якобы были связаны со сделками между Россией и КНДР. Также под ограничения подпали три российские фирмы.

