Нутрициолог назвала напиток, который помогает в борьбе с бессонницей

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Одним из лучших средств для борьбы с бессонницей считается чай тулси. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

Тулси, или базилик священный, – многолетнее травянистое растение, родиной которого является Индия, где его применяют в кулинарии и лечебных целях.

"Чай тулси показан при проблемах со сном, поскольку обладает легким расслабляющим и седативным действием. Он благотворно влияет на работу нервной системы. Помогает быстрее заснуть и увеличивает продолжительность глубоких фаз сна", – отметила эксперт.





Жанна Тиханычева нутрициолог Необходимо заварить одну-две чайных ложки чая в горячей воде, дать настояться 10–15 минут и выпить за один-два часа до сна.

Помимо улучшения качества сна, чай помогает повысить защитные функции организма. Кроме того, замедляет процессы старения, нормализует метаболизм, улучшает деятельность желудочно-кишечного тракта и поднимает настроение, заключила нутрициолог.

Ранее были названы продукты, употребление которых способствует крепкому сну. К ним, в частности, относятся молоко, бананы и мясо индейки, так как содержат триптофан. Последний участвует в синтезе мелатонина – гормона сна. Кроме того, рекомендуется не пить кофе после 16:00, придерживаться сбалансированного питания и ужинать за 3–4 часа до отхода ко сну.

