Врач рассказал, к каким проблемам со здоровьем может привести кривой прикус

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Если вовремя не лечить зубы, это может привести к кривому прикусу, а также спазмам мышц лица, ноющим болям головы и спины. Об этом рассказал имплантолог-ортопед Сабит Алиев, передает "Газета.ру".

По словам врача, неправильный прикус приводит к асимметрии жевательных мышц. В итоге одна сторона прекращает жевать раньше, чем другая. А так как вторая часть мышц еще не сомкнулась, мозг передает сигнал жевать дальше.

Постоянное движение в таком состоянии нарушает работу мышц не только лица, но и плеча, шеи. Все эти органы тесно взаимосвязаны, добавил он.

Алиев привел пример, когда у человека одно плечо выше другого, то сложно представить, что вся проблема в прикусе. Например, левая сторона челюсти нормальная, производит жевательное движение, но правая сторона, чтобы выполнить это действие, тянет вверх нижнюю челюсть, а вместе с ней и лопатку. А так как последняя напрямую связана с позвоночником, то происходит непроизвольное поднятие вверх одного плеча.

Кроме того, подчеркнул врач, если у человека нижняя челюсть ушла назад, значит, случилось истирание зубов. У такого пациента проблемы с дыханием. Из-за перекрытого воздуха нижней челюстью человек вынужден дышать ртом, что может привести к астме или проблемам с легкими.

В свою очередь, стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, как избавиться от повышенной чувствительности зубов, сообщает "Вечерняя Москва".

Самый действенный способ – чистка ультразвуком. После проведения процедуры специалист проводит реминерализацию эмали (обработку активными соединениями кальция, фосфатов) либо глубокое фторирование (покрытие фторидом натрия). Так эмаль становится устойчивой к внешним факторам, и повышенная чувствительность зубов уходит.

Также она дала несколько рекомендаций по профилактике в домашних условиях. Эксперт рекомендует отказаться от употребления газировок и леденцов. Лучше в рацион добавить больше овощей и фруктов. Кроме того, зубы чистить надо каждый день и не отбеливающей, а обычной пастой, она более щадящая по отношению к зубной эмали.

Ранее стоматолог-терапевт Кристина Маслова поделилась популярными ошибками при домашнем отбеливании зубов. Она не советует использовать соду и другие абразивные материалы, поскольку они вместе с налетом счищают часть эмали. Также во время чистки зубов не надо сильно давить на щетку, это может травмировать ротовую полость.

"Доктор 24. Темы недели": Зубы