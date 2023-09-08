Стоматолог назвал опасные заболевания, которые можно определить по состоянию языка

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Внешний вид и цвет языка может указывать на развитие диабета, кандидоза, герпетического стоматита и других болезней. Об этом Москве 24 рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

В норме язык должен быть розовым, без каких-либо участков с изменившимся оттенком, дефектов и цветного налета. В противном случае это повод обратиться к специалисту. "Просто так язык не меняет свою структуру. Это, как правило, сигнал о каком-то серьезном заболевании, нарушении", – отметил эксперт.

По одному состоянию языка поставить точный диагноз невозможно. Но изменение его внешнего вида может стать поводом для более глубокого обследования. Например, побеление и утолщение какого-то определенного участка языка иногда сигнализирует о предраковом состоянии.





Алексей Антипенко врач-стоматолог Когда у нас происходит постоянное травмирование языка, например, при жевании, курении, каком-то остром сколе зуба или торчащей пломбе, крае коронки, начинается избыточное ороговение этого участка в ответ на раздражение. В итоге возникает заболевание лейкоплакия, которое является предраковым. Оно представляет собой побеление и утолщение какого-то ограниченного участка на языке и при неблагоприятных факторах может перерасти в раковую опухоль.

"Если появилась небольшая язвочка, небольшое неглубокое поражение слизистой оболочки, это может быть тот же банальный герпес, герпетический стоматит", – продолжает стоматолог.

Лакированный язык, когда на нем совсем не выделяются вкусовые сосочки, может указывать на дефицит витаминов и микроэлементов. "Лакированный язык часто бывает при дефиците B12, авитаминозе и дефиците железа", – уточнил Антипенко.





Алексей Антипенко врач-стоматолог Алый и зернистый язык – это признак скарлатины. Сухой язык с трещинами может косвенно свидетельствовать о диабете, но это необязательно. Толстый белый налет в сочетании с чувством жжения – это, возможно, кандидоз.

Иногда цвет языка может изменяться после употребления определенных продуктов или лекарств. "Толстый белый налет может часто появляться у любителей молочных продуктов или сладостей. Если его поскрести и он просто исчез, то это отлично. Но если мы потерли налет и он слез вместе с эпителием с языка и обнажилась раневая поверхность, это уже не очень хорошо. Как правило, в таком случае речь идет про кандидоз", – заключил эксперт.

Ранее были названы причины, на фоне которых может появляться запах изо рта. В частности, такую проблему иногда провоцируют заболевания желудочно-кишечного тракта, например гастрит или гастроэзофагеальный рефлюкс. Также источником неприятностей могут быть переизбыток мяса в рационе, курение, кариес и недостаточная гигиена полости рта.

