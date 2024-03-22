Стоматолог рассказал, может ли кариес передаться через поцелуй

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Самый простой способ передать инфекцию – физический контакт. Имеющий инфекционную природу кариес может передаваться через телесное соприкосновение, в том числе и поцелуй, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стоматолога-терапевта Алексея Сошникова.

Как отметил эксперт, кариес – это бактерия Streptococcus Mutans, которая, употребляя простые углеводы, разрушает ткани зубов. Поэтому через поцелуй эти бактерии действительно могут передаваться.

"В частности, было доказано, что бактерии кариеса у детей появляются от их матерей – эти бактерии имели родственный генотип (бактерии мамы, которая вовремя не прошла санацию полости рта)", – объяснил Сошников.

Однако, чтобы себя проявить, Streptococcus Mutans нужны специфические условия, например зубной налет и участки зубов, которые плохо или вообще не прочищаются: межзубные промежутки, углубления в фиссурах в зубах или поддесневые участки.

По словам стоматолога, если человек ответственно подходит к гигиене полости рта, соблюдает все правила чистки зубов, то у кариозных бактерий не будет возможности размножиться. Это значит, что они могут существовать, а наносить поражения зубам – нет.

Во избежание передачи кариеса через поцелуй необходимо просанировать своего партнера, заметил Сошников, но также не забывать и про собственный рот.

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