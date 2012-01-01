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03 мая, 08:00

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Терапевт Народовская: плохой сон отрицательно сказывается на интеллекте

Уставший мозг: какие привычки снижают когнитивные способности

Некоторые ежедневные привычки не дают мозгу восстановиться и работать полноценно. Как скорректировать образ жизни, рассказала врач-терапевт, кардиолог, член экспертного совета общероссийского движения "Стройная Россия" Ольга Народовская в программе "Доктор 24".

"Плохие" привычки

Фото: depositphotos/focuspocusltd

Недосып и некачественный сон отрицательно отражаются на уровне интеллекта, рассказала Ольга Народовская.

Ночной отдых должен проходить в полной темноте, тишине и при комнатной температуре 22–23 градуса. Все это способствует глубокому и восстанавливающему сну.

При недосыпе в ход идут перекусы быстрыми углеводами. Дело в том, что когда человек не высыпается, он пытается любыми быстрыми способами дать организму энергию, которую не получил во время сна. Часто на помощь приходят сладости.
Ольга Народовская
врач-терапевт, кардиолог, член экспертного совета общероссийского движения "Стройная Россия"

Однако глюкоза в крови достаточно быстро поднимается и падает, что тоже отражается на мозге. Из-за этого внимание снижается, появляются вялость и апатичность, добавила врач.

Использование гаджетов перед сном тоже негативно отражается на мозговой деятельности. Если не включать ночной режим, который блокирует синее излучение, человек нарушает синтез мелатонина – гормона "сна", который помогает организму восстанавливаться, добавила специалист.

Создаем новые нейронные связи

Фото: depositphotos/PavelIvanov

Нужно не забывать тренировать мозг. Книги – один из лучших способов образования новых нейронных сетей. Начать читать можно с 10 минут в день и постепенно увеличивать время. Это занятие также обогащает словарный запас, отметила врач.

Изучение нового языка – еще один отличный способ для тренировки мозга. Помимо этого, можно решать сканворды, кроссворды, судоку, учить стихи и запоминать списки.

Также важно заниматься аэробными и силовыми нагрузками, танцами или ходьбой. Спорт помогает разогнать кровь по организму, включая головной мозг, заключила Народовская.

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