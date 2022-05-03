Макрон высказал Путину обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и Донбассе

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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Мариуполе и Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Французский лидер призвал Москву содействовать продолжению эвакуации с территории "Азовстали". Макрон также отметил важность координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным возможности выбора места проживания.

Президент Франции сказал о тяжести последствий происходящего на Украине. Он также выразил готовность содействовать достижению мирных договоренностей между Москвой и Киевом.

Телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 3 мая. Лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации на Украине. Путин обратил внимание на то, что страны, входящие в состав Евросоюза, продолжают игнорировать преступления украинских силовиков, включая массированные обстрелы городов и населенных пунктов Донбасса.

