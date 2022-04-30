Президент Финляндии заявил, что вступление страны в НАТО приведет к появлению новых баз РФ

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Если Финляндия вступит в Североатлантический Альянс, это повлечет последствия в виде усиления границ Россией. Такое мнение выразил финский лидер Саули Ниинистё.

"Мы, безусловно, увидим, как Россия группирует или, возможно, создает новые базы, (размещает) военный персонал, а также оружие в этом районе", – заявил Ниинистё газете Ilta-Sanomat.

По словам президента Финляндии, Россия также, вероятно, начнет наращивать военное присутствие в Балтийском регионе.

Ниинистё заявил, что намерен представить свою позицию по НАТО не позже четверга, 12 мая. При этом он уточнил, что во время его государственного визита в Стокгольм 17–18 мая, Финляндия и Швеция уже будут иметь понимание собственных позиций по Североатлантическому Альянсу.

Ранее кабмин Швеции выступил против проведения референдума по вопросу вступления страны в НАТО. Одним из затруднений для публичного обсуждения является наличие секретной информации. При этом премьер страны отметила, что в настоящее время парламентские партии работают над отчетом по теме возможного членства в НАТО.