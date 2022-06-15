Теплоход в Петербурге столкнулся с опорой Дворцового моста

Фото: vk.com/dorinspb

У прогулочного теплохода в Санкт-Петербурге заглох двигатель, и он столкнулся с опорой Дворцового моста, сообщает РИА Новости. Транспортная полиция начала проверку по данному факту.

ЧП произошло в ночь на 15 июня. По предварительным данным, у прогулочного теплохода заглох двигатель, судно потеряло ход и столкнулось с опорой моста. В результате происшествия никто не пострадал.

На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

В сентябре прошлого года прогулочный катер с пассажирами на борту столкнулся с опорой Кантемировского моста в Санкт-Петербурге и затонул. На борту находились четыре человека, из них трое были доставлены в медицинское учреждение. Разлива нефтепродуктов не произошло.