Водители мусоровоза спасли выброшенных на помойку в Тюменской области щенят

Фото: телеграм-канал Baza
В Тюменской области водители мусоровоза спасли щенят, которых выбросили на помойку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООО "Тюменское экологическое объединение".
Щенят спасли в Юргинском районе. За несколько секунд до запуска прессования отходов работники услышали писк. Среди мусора они нашли пакет с щенками, которых после отдали сидящей неподалеку на привязи собаке.
В компании подчеркнули, что в таких ситуациях они никак не могут повлиять на хозяев.
"Такие поступки недопустимы. Дело даже не в соблюдении правил обращения с отходами, а в простой человечности", – отметила первый замруководителя объединения Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что суд запретил россиянам держать дома лисиц. Список запрещенных к содержанию животных был составлен при участии специалистов, в частности РАН и Московского зоопарка.
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