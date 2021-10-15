В США спасли огромную черепаху, которую выбросило на берег

В США Черепаху выбросило на берег. Там ее нашли зоозащитники. Операция по спасению была тяжелой, поскольку черепаха весит 272 килограмма.

Животное отправили в море, оснастив датчиками наблюдения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.