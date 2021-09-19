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17:22

Жители Ленобласти выловили из унитаза живого котенка

животные регионы

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Жители поселка Токсово под Санкт-Петербургом спасли из унитаза живого котенка. Видео с необычной находкой показали в соцсетях.

На кадрах из ванной комнаты видно, как мужчина пытается с помощью полотенца вытащить животное. Во второй половине ролика мокрый котенок уже спасен и находится в ванной.

"Вместе с водой появился кот! Орущий, но очень жаждущий жить! Точнее, котенок, месяцев четырех-пяти, думаем. Шипит, агрессивный, с блохами, но он, конечно, в шоковом состоянии еще", – рассказала автор видео.

Сейчас питомцу ищут нового хозяина – оставить его себе спасители не могут.

Пользователи Сети, увидевшие ролик, указывают на то, что из-за конструкции сантехники животное могло упасть в канализацию. Существует вероятность, что котенок раньше жил в одной из соседних квартир.

В июле 2021 года в МЧС рассказали о спасенных животных. По данным ведомства, с начала года в столице оказали помощь более чем 250 питомцам.

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