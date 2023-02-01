В Москве задержали подозреваемого в избиении и ограблении сотрудницы МВД

Фото: телеграм-канал "112"

Московские полицейские задержали подозреваемого в избиении и ограблении сотрудницы МВД в подъезде жилой многоэтажки на Профсоюзной улице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Коньково совместно с коллегами из отдела уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по городу Москве задержали на Славянском бульваре 35-летнего ранее судимого приезжего, подозреваемого в грабеже", – заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

Оперативники установили, что злоумышленник проследовал за 52-летней женщиной в подъезд, поднялся с ней по лестнице и завязал разговор на площадке между первым и вторым этажами. Женщина поспешила удалиться, однако злоумышленник ударил ее кулаком в лицо и вырвал из рук сумку.

"Потерпевшая, позвав на помощь, бросилась к соседской двери и начала в нее стучать. Однако злоумышленник снова ударил женщину и столкнул с лестницы. Затем налетчик подошел к ней, нанес еще несколько ударов в область грудной клетки, после чего скрылся", – уточнили правоохранители.

После нападения потерпевшая поднялась в свою квартиру и позвонила в полицию и скорую помощь. Все похищенное, которое оценили в 41 тысячу рублей, было найдено у задержанного и изъято. На допросе задержанный пояснил, что не был знаком с пострадавшей и не имел цели нападать на нее. По его словам, все произошло спонтанно, а сам он в момент нападения был пьян.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ ("Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья"), по которой ему грозит до семи лет колонии. Ранее он уже был судим за грабеж и кражу.

Ранее в Можайском районе Москвы молодой человек помог полицейским задержать подозреваемого в грабеже 79-летней пенсионерки.

Отмечается, что молодой человек заметил, как пожилая женщина оставила на скамейке у подъезда сумку с документами и деньгами, после чего неизвестный мужчина схватил ее и попытался убежать. Неравнодушный гражданин погнался за злоумышленником, поймал его и дождался приезда полиции.

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