17:05Происшествия
Молодой человек помог задержать подозреваемого в грабеже пенсионерки в Москве
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В Можайском районе Москвы молодой человек помог полицейским задержать подозреваемого в грабеже пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ.
"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции <...> благодаря бдительности и решительным действиям гражданина задержали подозреваемого в грабеже в отношении 79-летней пенсионерки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что молодой человек заметил, как пожилая женщина оставила на скамейке у подъезда сумку с документами и деньгами, после чего неизвестный мужчина схватил ее и попытался убежать. Неравнодушный гражданин погнался за злоумышленником, поймал его и дождался приезда полиции.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ ("Грабеж"). Сумку вернули пенсионерке.
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