Восьмилетний мальчик вытащил из воды провалившихся под лед детей в Казахстане. Он спас ребят девяти и четырнадцати лет, которые провалились под лед в городе Атырау.

Мальчики играли на реке Урал. В какой-то момент лед под двумя из них треснул, и дети провалились в ледяную воду. Парень бросился им на помощь. Он помог выбраться одному из ребят, а тот вытащил второго. Как сообщают СМИ, школьников передали родителям.

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