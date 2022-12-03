Названа предварительная причина ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Причиной аварии с автобусом на Люблинской улице на юго-востоке Москвы мог стать гололед. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Гололедица могла спровоцировать ДТП с маршрутным такси, в результате чего водитель не справился с управлением", – говорится в сообщении.

По данным источника агентства, водитель пройдет тестирование на наличие наркотических и алкогольных веществ в крови.

Как сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса, в результате аварии погибших нет. Проезжая часть освобождена.

Авария с участием автобуса произошла накануне. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в мачту освещения.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 14 человек, которые в момент аварии находились в салоне транспортного средства. 12 человек, из которых пятеро – дети, были госпитализированы с ранениями различной тяжести.



Число пострадавших в ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы увеличилось до 14

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