Видео: Москва 24

Появились кадры поврежденного в результате аварии на юго-востоке Москвы автобуса. ДТП произошло в районе дома № 11 на Люблинской улице.

"Очень сильно пострадал автобус. Заднюю часть практически всю разбило", – сообщил очевидец.

По его словам, на место происшествия прибыл эвакуатор. Автобус готовят к транспортировке.

По последним данным, в результате аварии пострадали 14 человек. Порядка 12 пассажиров, находящихся в автобусе в момент аварии, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, пятеро из них – дети.

Ранее сообщалось, что автобус загорелся на Киевском шоссе в Москве. Транспортное средство направлялось в автопарк, поэтому пассажиров в нем не было.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!