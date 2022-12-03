03 декабря, 19:59Происшествия
Появились кадры поврежденного в результате аварии на юго-востоке Москвы автобуса
"Очень сильно пострадал автобус. Заднюю часть практически всю разбило", – сообщил очевидец.
По его словам, на место происшествия прибыл эвакуатор. Автобус готовят к транспортировке.
По последним данным, в результате аварии пострадали 14 человек. Порядка 12 пассажиров, находящихся в автобусе в момент аварии, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, пятеро из них – дети.
Ранее сообщалось, что автобус загорелся на Киевском шоссе в Москве. Транспортное средство направлялось в автопарк, поэтому пассажиров в нем не было.
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