Лукашенко предложил собрать ядерное оружие в одну кучу и уничтожить

Фото: kremlin.ru

Государствам необходимо собрать все ядерное оружие "в одну кучу и уничтожить". Таким мнением поделился белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свести в одну кучу и уничтожить", – заявил президент в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

Белорусский лидер заявил, что одобряет слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что ни одна страна не должна размещать ядерное оружие на территории другой. Вместе с этим Лукашенко подчеркнул, что в таком случае американская сторона обязана убрать его из других государств.

Накануне в ходе встречи с Владимиром Путины Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия преодолеют все трудности, которые появились из-за давления Запада, и "не рухнут".

Ранее экс-помощник американского министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что ядерная война между США и РФ неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона. По его словам, Штаты, стремясь к мировой гегемонии, хотят "уничтожить препятствие в виде России", что и станет причиной ядерной войны.

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