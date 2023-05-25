Союзное государство является более продвинутой интеграцией, чем ЕврАзЭС – Песков

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Союзное государство России и Белоруссии является более развитым интеграционным объединением, чем ЕврАзЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) существуют разные уровни интеграции.

"Он (Токаев. – Прим. ред.) говорил именно о том, что это уникальная ситуация, которая требует особого внимания. <...> Потому что фактически в рамках одной интеграции существует более продвинутая интеграция. А Союзное государство Россия – Беларусь – на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕврАзЭС", – сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин сообщил, что власти России и Белоруссии подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Он объяснил это тем, что странам важно определить главные задачи взаимодействия в условиях санкций и растущей напряженности на внешних границах.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Минск подал вопрос о предоставлении ему Москвой гарантий, что та защитит Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии.