Посол Белоруссии заявил о планах ввести безразрешительную систему автоперевозок через РФ

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Белорусские компании смогут в полной мере совершать каботажные автоперевозки в России начиная с 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Белоруссии в РФ Дмитрия Крутого.

"Обычный каботаж, когда наш перевозчик везет наш груз на Дальний Восток и на обратном пути мог бы между российскими городами совершить еще какую-то перевозку, будет разрешен со следующего года", – отметил посол.

Кроме того, по словам Крутого, так называемый "инвестиционный каботаж" будет разрешен после ратификации сторонами соответствующего соглашения. Как уточнил посол, это должно произойти до конца этого года.

"Инвестиционный каботаж" позволит белорусским компаниям перевозить строительные грузы в рамках строящихся проектов.

При этом планируется также поэтапно ввести безразрешительную систему перевозок в третьи страны через территорию России. Все ограничения будут отменены поэтапно до 2030 года, резюмировал Крутой.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Кремль 24 мая. Белорусский президент отметил, что в отношениях с Россией возникли некоторые трудности, которые и планируется решить на встрече лидеров двух стран.

До этого в апреле в Минске состоялась встреча Лукашенко с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. В ходе встречи белорусский лидер поинтересовался у лидера республики обстановкой на донецком направлении, а также спросил, чем Минск может помочь местным жителям в условиях постоянных обстрелов.