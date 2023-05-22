В Кремле подтвердили визит Лукашенко в Москву 24 мая

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В Кремле ожидают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет с визитом в Москву 24 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Да. Я могу подтвердить визит Лукашенко. Действительно, поскольку намечаются мероприятии в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что Лукашенко будет в Москве и президенты будут иметь возможность пообщаться", – подтвердил Песков.

Ранее о визите в Кремль 24 мая заявил сам Лукашенко. Он подчеркнул, что в настоящий момент кабмин республики не наблюдает проблем в отношениях с российской стороной. Тем не менее возникают некоторые сложности, которые и планируется решить в ходе встречи президентов, добавил Лукашенко.

До этого в апреле в Минске состоялась встреча Лукашенко с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. В ходе встречи белорусский лидер поинтересовался у лидера республики обстановкой на донецком направлении, а также спросил, чем Минск может помочь местным жителям в условиях постоянных обстрелов.