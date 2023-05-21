В Минобороны Белоруссии заявили о готовности "отрезвить горячие головы" в Европе

Фото: министерство обороны Республики Беларусь

Белоруссия готова "отрезвить горячие головы" в Европе, которые предпримут попытки совершить агрессивные действия, направленные против страны. Об этом сообщил помощник главы Минобороны Белоруссии Леонид Касинский.

"Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить", – сказал он в эфире телеканала ОНТ.

Вместе с тем Касинский добавил, что военнослужащие страны окончили обучение по работе с комплексами С-400 и "Искандер".

Ранее на дороге, соединяющей Минск и Гомель, произошла попытка нападения на группу военнослужащих с применением взрывного устройства. Злоумышленник попытался напасть военнослужащих, которые участвовали в усилении границы республики, после чего предпринял попытку скрыться. 51-летнего водителя задержали.

