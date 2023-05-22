Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в Москве 24 мая

Фото: kremlin.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что планирует встретиться с Владимиром Путиным в Москве в среду, 24 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на белорусские СМИ.

Лукашенко обратил внимание, что кабмин республики заявляет об отсутствии проблем в отношениях с российской стороной. Однако, по его словам, некоторые сложности периодически возникают.

"Кто в этом виноват? Чтобы, вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", – высказался он.

До этого в апреле в Минске состоялась встреча Лукашенко с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Она стала первой с момента вхождения ДНР в состав России. В ходе встречи белорусский лидер поинтересовался у лидера республики обстановкой на донецком направлении, а также спросил, чем Минск может помочь местным жителям в условиях постоянных обстрелов.

