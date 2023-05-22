12:22Политика
Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в Москве 24 мая
Фото: kremlin.ru
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что планирует встретиться с Владимиром Путиным в Москве в среду, 24 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на белорусские СМИ.
Лукашенко обратил внимание, что кабмин республики заявляет об отсутствии проблем в отношениях с российской стороной. Однако, по его словам, некоторые сложности периодически возникают.
"Кто в этом виноват? Чтобы, вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях", – высказался он.
До этого в апреле в Минске состоялась встреча Лукашенко с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Она стала первой с момента вхождения ДНР в состав России. В ходе встречи белорусский лидер поинтересовался у лидера республики обстановкой на донецком направлении, а также спросил, чем Минск может помочь местным жителям в условиях постоянных обстрелов.
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