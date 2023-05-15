В Кремле прокомментировали слухи о проблемах со здоровьем у Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные данные относительно состояния здоровья президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Отвечая на вопрос о том, обеспокоены ли в Кремле слухами о возможных проблемах со здоровьем белорусского лидера, пресс-секретарь президента РФ отметил, что официальных сообщений по данному поводу со стороны Минска не было.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что у Александра Лукашенко появились проблемы со здоровьем.

До этого стало известно, что глава Белоруссии не присутствовал на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны. Кроме того, Лукашенко отсутствовал на неформальном завтраке в Кремле 9 мая.