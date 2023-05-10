В Кремле объяснили отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке 9 мая

Фото: ТАСС/Денис Мосюков/посольство РФ в Белоруссии

Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на неформальном завтраке в Кремле 9 мая связано с мероприятиями, посвященными Дню Победы в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича", – ответил он на вопрос журналистов о состоянии здоровья белорусского лидера.

При этом пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что у президента Белоруссии были мероприятия, связанные с Днем Победы в Минске, в связи с чем ему необходимо было уехать.

Ранее в Москву прибыли главы Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Армении Никол Пашинян, а также лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Туркмении, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов. Вместе с президентом России Владимиром Путиным они присутствовали на параде Победы, возложили цветы и провели неформальный завтрак.

Лидеры стран СНГ провели совместный неформальный завтрак



