Акции в честь 9 Мая прошли уже в 40 странах по всему миру – Захарова

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До 9 мая участие в различных акциях в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже приняли жители сорока стран мира на пяти континентах, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

По ее словам, там состоялся "Бессмертный полк" и другие акции, субботники, торжественные собрания. Захарова добавила, что десятки тысяч человек по всему миру участвовали в этих мероприятиях, отдавая дань памяти погибшим борцам с фашизмом.

"И наши посольства, наши дипломаты активно им в этом содействуют", – добавила Захарова. Она подчеркнула, что попытки оказать давление и исказить историю производят обратный эффект.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что гостями парада в Москве будут лидеры стран СНГ. Они будут находиться с Владимиром Путиным на одной трибуне, после чего возложат цветы и проведут неформальный завтрак.

По словам Пескова, для многих государств СНГ 9 Мая остается святым днем, который следует праздновать.

Накануне в российскую столицу прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению Владимира Путина. До этого в Москву с рабочим визитом прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Киргизии Садыр Жапаров.

Свое присутствие на торжественных мероприятиях в Москве также подтвердили президенты Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы лидеров большинства стран СНГ. Поздравления направили руководству Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Также президент России поздравил с Днем Победы народы Грузии и Молдавии.

Путин назвал нравственным долгом сохранение традиции дружбы и взаимопомощи. Он призвал не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, не допускать оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников.



Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится