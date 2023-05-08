Пашинян прибыл с рабочим визитом в Москву

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву в рамках рабочего визита. Об этом сообщается на сайте премьер-министра республики.

"Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. 9 мая глава армянского кабмина будет присутствовать на мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне", – отмечается в сообщении.

Ранее в Москву с рабочим визитом прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Киргизии Садыр Жапаров также прибыл в столицу планирует остаться в РФ на парад Победы. Он смог обсудить с Владимиром Путиным сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом и сфере информационной безопасности.

До этого Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы лидеров большинства стран СНГ. Поздравления направили руководству Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и другим.



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