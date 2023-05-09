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08:22

Политика

Многие страны-участники СНГ по-прежнему считают 9 мая святым днем – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Для многих государств СНГ 9 мая остается святым днем, который следует праздновать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"И, конечно, в данном случае мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот торжественный день вместе с нашим президентом и вместе с нами", – цитирует его телеграм-канал журналиста Павла Зарубина.

До этого пресс-секретарь президента РФ сообщил, что прибывшие в Москву главы стран СНГ во время парада Победы будут находиться с Владимиром Путиным на одной трибуне, после чего возложат цветы и проведут неформальный завтрак.

По его словам, парад Победы, должен начаться в 10 утра.

Ранее Владимир Путин в ходе собрания с Советом законодателей назвал 9 Мая священным днем. Российский лидер также выступит с речью на параде Победы на Красной площади в Москве. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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