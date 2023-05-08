Песков заявил, что Путин проведет неформальный завтрак с лидерами СНГ 9 мая

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Прибывшие в Москву главы стран СНГ во время парада Победы будут находиться с Владимиром Путиным на одной трибуне, после чего возложат цветы и проведут неформальный завтрак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, парад Победы, должен начаться в 10 утра.

"Главы государств СНГ будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата", – рассказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

После этого у глав государств и Путина был запланирован неформальный завтрак, добавил Песков.

Он отметил, что почти все президенты стран СНГ прибыли в Москву по приглашению от Путина на парад Победы.

Ранее Песков заявлял, что Москва предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на параде Победы. Деятельность киевского режима требует от РФ проявлять настороженность, подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля отмечал, что Путин выступит с речью на параде Победы 9 мая. По словам Пескова, торжественное мероприятие пройдет без изменений.



Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице