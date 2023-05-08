Президент Туркменистана приедет в Москву и посетит парад Победы

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приедет в Москву и посетит парад Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

"Президент Туркмении принял приглашение, его прибытие ожидается к утру", – отметил собеседник агентства.

Ранее в Москву прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Перед этим в столицу приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент Киргизии Садыр Жапаров также приехал в столицу планирует остаться в РФ на парад Победы.

Он смог обсудить с Владимиром Путиным дальнейшее сотрудничество стран в сфере борьбы с международным терроризмом и сфере информационной безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что прибывшие в Москву главы стран СНГ во время парада Победы будут находиться с Путиным на одной трибуне, после чего возложат цветы и проведут неформальный завтрак.



Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится