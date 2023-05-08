08 мая, 22:27Политика
Президент Туркменистана приедет в Москву и посетит парад Победы
Фото: kremlin.ru
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приедет в Москву и посетит парад Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
"Президент Туркмении принял приглашение, его прибытие ожидается к утру", – отметил собеседник агентства.
Ранее в Москву прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Перед этим в столицу приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент Киргизии Садыр Жапаров также приехал в столицу планирует остаться в РФ на парад Победы.
Он смог обсудить с Владимиром Путиным дальнейшее сотрудничество стран в сфере борьбы с международным терроризмом и сфере информационной безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что прибывшие в Москву главы стран СНГ во время парада Победы будут находиться с Путиным на одной трибуне, после чего возложат цветы и проведут неформальный завтрак.
Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится
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