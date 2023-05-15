17:28Политика
Лукашенко прибыл на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО
Фото: телеграм-канал "Пул Первого"
Александр Лукашенко прибыл на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО, сообщает агентство БелТА. Белорусский лидер появился на публике впервые с 9 мая.
Президент Белоруссии заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные данные относительно состояния здоровья Александра Лукашенко.
Отвечая на вопрос о том, обеспокоены ли в Кремле слухами о возможных проблемах со здоровьем белорусского лидера, пресс-секретарь президента РФ отметил, что официальных сообщений по данному поводу со стороны Минска не было.
До этого стало известно, что глава Белоруссии не присутствовал на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны. Кроме того, Лукашенко отсутствовал на неформальном завтраке в Кремле 9 мая.
Читайте также