Националистические силы пытаются развязать третью мировую войну – Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что националисты пытаются переписать историю Второй мировой войны и развязать третью мировую. Об этом он заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Минске.

"Нацисты, фашисты и другие деструктивные силы пытаются отрицать общий вклад в Великую Победу. Они оправдывают как свои преступления того времени, так и сегодняшние. Нас втягивают в третью мировую войну посредством конфликта на Украине", – заявил президент Белоруссии.

При этом Лукашенко выразил уверенность, что у националистов не получится "уничтожить наши народы". По его словам, России и Белоруссии предстоит большая работа по укреплению союзнических отношений. Союз двух стран является "оплотом правды и свободы", добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко встретился с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Президент Белоруссии предложил Пушилину помочь с восстановлением региона. Врио главы ДНР в свою очередь оценил традиционное белорусское гостеприимство.

О наращивании взаимодействия в сфере безопасности между Россией и Белоруссией также заявил Владимир Путин. По словам российского президента, такое взаимодействие имеет особую важность с учетом нынешней международной обстановки.