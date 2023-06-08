15:35Политика
Британия ввела новые санкции против Белоруссии за поддержку РФ
Фото: 123RF/erika8213
Британия ввела новые санкции в отношении Белоруссии в связи с поддержкой Минском Москвы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Великобритании.
"Новый пакет санкций усиливает экономическое давление на президента Александра Лукашенко и его режим, которые активно способствуют осуществляемым Россией военным действиям, игнорируя территориальную целостность Украины", – заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.
Так, ограничения коснутся импорта золота, древесины, цемента и каучука. Кроме того, Великобритания ввела запрет на поставки в Белоруссию товаров двойного назначения, промышленного оборудования, денежных купюр и продукции, которая может быть задействована в создании химического и биологического оружия.
Ранее СМИ выяснили, что Евросоюз подходит к финальному этапу разработки новых мер по заморозке активов лиц, которые подозреваются в обходе санкционных ограничений. Документом предлагается создание подразделений, которые могли бы отслеживать финансовые и имущественные потоки, подпадающие под заморозку.
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