Кабмин внес в ГД проект о выходе РФ из Международного совета по исследованию моря

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Российское правительство внесло в Госдуму проект закона о денонсации РФ конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES), подписанной в 1964 году. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

В мае 2023 года руководитель Федерального агентства по рыболовству РФ (Росрыболовство) Илья Шестаков сказал, что Россия может выйти из совета в случае невосстановления ее полного членства в организации.

Район деятельности совета – Атлантический океан и прилегающие к нему моря. Как указано в пояснительной записке, членами организации являются 20 государств: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Испания, Швеция, Великобритания и США. Совет – международный научный орган, представляющий на ежегодной основе рекомендации по эксплуатации запасов водных биологических ресурсов "с целью обеспечения их устойчивого использования и сохранения, а также защиты уязвимых экосистем".

В кабмине уточнили, что положения конвенции не предусматривают возможность отстранить какую-либо договаривающуюся сторону от участия в работе организации, а также вынести на голосование выходящих за рамки полномочий совета вопросов.

Так, 30 марта 2022 года "в нарушение положений конвенции" совет приостановил участие России в деятельности организации, говорится в пояснительной записке. Однако, как отметили авторы законопроекта, несмотря на неоднократные обращения РФ, данное решение до настоящего момента не отменено.

Ранее сообщалось, что Россия ответит на ужесточение Норвегией режима захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны – Тромсе, Ботсфьорд и Киркенес. Эти ограничения подрывают одну из единичных областей практического взаимодействия между государствами, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что сохранение рыбных запасов, представляющих интерес и для Норвегии, возможно только с Россией.

