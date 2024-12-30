Правительство РФ продлило действие квот на ввоз семян из недружественных стран

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Кабмин продлил действие квот на ввоз семян из недружественных стран на следующий год. Их общий объем составит 18,3 тысячи тонн, сообщает пресс-служба правительства.

"Ограничения будут действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря. Они коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы", – говорится в сообщении.

Семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот. Показатели рассчитаны Минсельхозом РФ.

Как уточнил кабмин, данное решение поможет поддержать российское семеноводство и развитие селекции.

Россия сохраняет за собой первое место по поставкам пшеницы, заявлял ранее Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он напомнил и о других результатах отечественного сельского хозяйства. Так, Россия уверенно занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в целом. Кроме того, он призвал власти страны своевременно обеспечить финансирование агропромышленного комплекса.

