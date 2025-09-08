Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 07:13

Экономика

Росрыболовство планирует продлить запрет на коммерческий вылов осетров в Каспии

Фото: 123RF/parilovv

Запрет на коммерческий вылов осетров в Каспии планируется продлить на следующий год. Об этом сообщил ТАСС глава Росрыболовства Илья Шестаков в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы введение запрета поддерживаем", – добавил Шестаков.

В декабре прошлого года Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Иран уже продлевали на год запрет на коммерческий вылов осетровых видов рыб в Каспийском море.

Ранее японская сторона сообщила о планах по возобновлению соглашения с РФ о рыбном промысле в районе Курил для рыбаков Японии. В японском МИД указывали, что пока не получили от российской стороны положительной реакции по данному вопросу.

Также подчеркивалось, что власти Японии продолжат работать в данном направлении. Москва и Токио каждый год организовывают переговоры по квотам на вылов лососевых рыб в российской исключительно экономической зоне.

Читайте также


экономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика